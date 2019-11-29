2019-11-29T17:55:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ

Президент Беларуси встретился с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и главой Администрации президента Натальей Кочановой
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко: "Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ".Лукашенко: "Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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29 ноября Александр Лукашенко обсудил насущные вопросы с подчиненными.

- Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая (в 2020 году Беларусь начинает председательствовать в ЕАЭС. - Ред.), и силовая оборона в ОДКБ... - сообщает president.gov.by слова Александра Лукашенко.

Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января, но уже фактически работает там, отметил президент.

- Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется, - уточнил свою позицию Александр Лукашенко.

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