2019-11-29T17:54:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области

Перестановки в белорусском правительстве на этом не закончатся
Сергей ДЕМИДОВ
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Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области. Фото: belta.by.Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области. Фото: belta.by.
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Лукашенко назначил министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера, а Александра Турчина, который раньше занимал этот пост, поставил губернатором Минской области

Александр Лукашенко заявил, что состав правительства будет меняться в ближайшее время и дальше, сообщает belta.by.

- Основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать, - пояснил Александр Лукашенко свою позицию.

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