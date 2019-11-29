Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области

Перестановки в белорусском правительстве на этом не закончатся

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Лукашенко назначил министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера, а Александра Турчина, который раньше занимал этот пост, поставил губернатором Минской области

Александр Лукашенко заявил, что состав правительства будет меняться в ближайшее время и дальше, сообщает belta.by.

- Основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать, - пояснил Александр Лукашенко свою позицию.