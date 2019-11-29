Беларусь и Россия пока не договорились о цене газа на будущий год. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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О ситуации высказался 29 ноября посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Он уверен, что Беларусь и Россия придут к единому знаменателю по оставшимся интеграционным дорожным картам, сообщает belta.by.

В то же время посол напомнил, что вопрос необходимо решить до 7 декабря.

- В ближайшее время, убежден, будут решены задачи, которые ставились, - пояснил Владимир Семашко, уточнив, что последнее слово все же за президентами России и Беларуси.

Главные вопросы пока не решены.

- Сейчас если есть расхождения по оставшимся дорожным картам, то больше всего касается проблематики 2020 года. Какая цена газа будет с 1 января, как будет компенсироваться налоговый маневр. Вот такие вещи обсуждаются, - объяснил главное дипломат.

И это еще не все. К началу 2021 года стоит задача выйти на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии.