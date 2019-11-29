Минское «Динамо» в матче КХЛ проиграло «Локомотиву»

Крэйг Вудкрофт все еще верит, что "Динамо" сможет попасть в плей-офф КХЛ сезона 2019/2020. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вели в счете, но дальше все пошло, как часто бывает

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«Зубры» провели очередной матч КХЛ в Ярославле с местным «Локомотивом». Уже на 2-й минуте минчане повели в счете благодаря голевому броску Александра Павловича. Но дальше динамовцы выступали в роли догоняющих. Каждый из трех периодов завершался с пользу хозяев со счетом 2:1. В итоге общая победа ярославцев - 6:3.

В составе команды Крэйга Вудкрофта шайбы также забрасывали Тему Пулккинен и Райан Спунер.

В Западной конференции «зубры» занимают 12-е место с 26-ю очками. До зоны плей-офф 11 очков.