2019-11-29T17:41:02+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра – 1,9 миллиардов рублей»: министр финансов Беларуси озвучил неприятный прогноз

Министр финансов Беларуси 29 ноября озвучил прогноз на будущий год
Сергей ДЕМИДОВ
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«Потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра – 1,9 миллиардов рублей»: министр финансов Беларуси озвучил неприятный прогноз.«Потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра – 1,9 миллиардов рублей»: министр финансов Беларуси озвучил неприятный прогноз.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Напомним, Россия и Беларусь пока не договорились о цене газа на будущий год. Эту новость озвучил 29 ноября посол Беларуси в России Владимир Семашко.

- Какая цена газа будет с 1 января, как будет компенсироваться налоговый маневр. Вот такие вещи обсуждаются, - уточнил дипломат.

В этот же день, 29 ноября, высказался и министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Он озвучил неприятный прогноз на 2020 год. Минфин Беларуси оценил потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра в 1,9 миллиардов рублей.

- Суммарное ухудшение условий для нас оценивается в 1,9 миллиарда рублей в 2020 году, - сообщает belta.by слова Максима Ермоловича. - Есть целый ряд негативных факторов, связанных не только с РФ и нашими взаимоотношениями в нефтегазовой сфере, но еще и с текущим состоянием внешних рынков, ценами на базовые продукты, которыми торгует Беларусь.

- В целом мы получаем в конечном итоге ситуацию, когда бюджет в номинальном выражении остается на уровне текущего года, притом что расходы по консолидированному бюджету должны возрасти на 9,3%, - уточнил специалист.

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