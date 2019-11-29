«Увидел фоторобот и понял - это сестра»: в Гродно почти неделю не могли установить личность погибшей в ДТП
Авария в областном центре с участием пешехода произошла еще 23 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от 2 дома на улице Индурское шоссе. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.
Очевидцы сообщили о смертельном наезде правоохранителям около 19.00 часов. Женщина, угодившая под колеса автомобиля, скончалась от полученных травм на месте происшествия. Однако при ней не было документов, а среди очевидцев – не нашлось знакомых погибшей.
Правоохранители начали розыскные мероприятия по установлению личности погибшей в ДТП женщины. Для этого в СМИ и на страницах интернет-ресурсов в сети был размещен фоторобот погибшей.
И вот поиски дали результат, в милицию обратился брат женщины, который увидел ее фоторобот.
– Выяснилось, что скончавшаяся после наезда пешеход – это 51-летняя гродненка. Погибшую опознал ее брат, – прокомментировали 29 ноября в пресс-службе УВД.
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