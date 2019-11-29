2019-11-29T18:53:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: Мать погибшего в Лепеле 2-летнего мальчика призналась в его убийстве, ей предъявлено обвинение

Экспертиза показала, что причина смерти ребенка – асфиксия
Надежда БУТОВИЧ
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Тельце ребенка было спрятано в хозпостройке рядом с домом. Фото: УСК по Витебской области.Тельце ребенка было спрятано в хозпостройке рядом с домом. Фото: УСК по Витебской области.
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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла в Лепеле 27 мая. В тот день 23-летняя женщина спрятала тело своего мертвого сына в гараже и попыталась сымитировать похищение ребенка. В городе развернулись масштабные поиски, но вскоре выяснилось, что в парк мама Алёна приходила без Ярослава, которому исполнилось всего 2,8 года. Начался обыск по месту жительства, и тело мальчика было обнаружена в хозпостройке рядом с домом.

– В ходе следствия были опрошены свидетели, обвиняемая, проводилась очная ставка и следственный эксперимент. Также с места происшествия были изъяты вещдоки и иные характеризующие материалы. Эксперты Госкомитета судэкспертиз установили, что смерть мальчика произошла из-за «механической асфиксии», – сообщили в пресс-службе УСК по Витебской области.

Во время расследования подозреваемая женщина, мать ребенка, призналась в содеянном, ей предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего лица в беспомощном состоянии. Обвиняемая находится под стражей.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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