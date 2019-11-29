2019-11-29T19:23:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Крупском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина

В МЧС устанавливают причину возгорания
Надежда БУТОВИЧ
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Сельчанин сгорел в собственном доме. Фотоиллюстрация: МЧС.Сельчанин сгорел в собственном доме. Фотоиллюстрация: МЧС.
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Трагедия в одном из районов на Минщине произошла в дежурные сутки, 29 ноября, проинформировали о ЧП в пресс-службе областного УМЧС.

Пожарным позвонили около 00.15 часов очевидцы из деревни Докудово, что в Крупском районе. Возгорание случилось в одном из сельских домов, в огне погиб хозяин. На данный момент причина, по которой произошла трагедия, еще не установлена.

– Всего за дежурные сутки в Минской области произошло четыре пожара: возгорания случились в населенных пунктах на территории Копыльского, Минского, Мядельского и Крупского районов. Один человек погиб, – уточнили в областном УМЧС.

Аналогичная трагедия произошла накануне и на Витебщине. Как ранее сообщала «Комсомолка», 28 ноября в собственном доме заживо сгорел 43-летний сельчанин, инвалид второй группы. предполагается, что пожар случился из-за брошенного окурка.

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