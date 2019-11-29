«С тепловизорами, радиостанциями, альпинистским снаряжением и зарубежными сим-картами»: под Брестом задержали банду контрабандистов
Не так давно белорусскими пограничниками был «перекрыт» канал нелегального перемещения в ЕС большой партии табачных изделий, проинформировали в пресс-службе Госпогранкомитета.
Инцидент произошел на территории Брестского района 16 ноября. Всего пограничниками были задержаны семеро фигурантов – все граждане Беларуси. У каждого из задержанных контрабандистов была своя строго определенная роль и последовательность действий, а если судить по техническом оснащении – «вооружены» члены контрабандистского септета были до зубов!
Злоумышленники собирались перебросить в Польшу 50 коробов с табаком. Фото: ГПК.
– Злоумышленники пользовались тепловизорами, радиостанциями, альпинистским снаряжением и сим-картами зарубежных операторов. Они намеревались осуществить переброс на территорию Польши крупной партии табачных изделий – примерно 50 коробов с продукцией, произведенной в Беларуси, – пояснили в пресс-службе.
Против задержанных мужчин возбудили уголовные дела. Расследование продолжается: правоохранители устанавливают всех участников «альпинистской схемы».
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»