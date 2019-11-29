Российские социологи провели опрос и выяснили, что 90% белорусов хотят с Россией союза или партнерства

И только 10% считают, что лучше, чтобы отношения между странами были нейтральными

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Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО провел масштабное исследование, целью которого было выявить «электоральное поведение» в регионах стран-соседок России. Данные результатов опроса об отношении белорусов к РФ опубликовал ресурс «Ъ».

Уточняется, что исследователи основывались на данных, полученных в итоге боле чем 7 тысяч звонков и пяти сотен полных анкет по всем белорусским регионам и половозрастным структурам респондентов.

Белорусам в ходе опроса задавали не только «политические» вопросы, но, например, узнавали о том, как часто они бывают в стране-соседке, откуда узнают российские новости (интересуются ли ими, вообще), считают ли, что Минск находится под влиянием Москвы?

Полученные среди прочих ответы позволили статистам МГИМО прийти к выводу, что около 60% белорусов хотят союзнических отношений между Беларусью и Россией, почти 32% респондентов больше устроило бы партнерство между странами, меньшинство – 10,2% думают, что лучшие отношения – нейтральные. И только совсем единицы – 0,2 процента белорусов полагают, что белорусско-российские отношения носят враждебный характер. Столько же, 0,2%, не нашлись, что ответить на этот вопрос, и предпочли воздержаться.