2019-11-29T20:54:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Российские социологи провели опрос и выяснили, что 90% белорусов хотят с Россией союза или партнерства

И только 10% считают, что лучше, чтобы отношения между странами были нейтральными
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Союзнические или партнерские отношения с Россией устроили бы большинство белорусов. Фото: "Мир24".Союзнические или партнерские отношения с Россией устроили бы большинство белорусов. Фото: "Мир24".
Изменить размер текста:

Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО провел масштабное исследование, целью которого было выявить «электоральное поведение» в регионах стран-соседок России. Данные результатов опроса об отношении белорусов к РФ опубликовал ресурс «Ъ».

Уточняется, что исследователи основывались на данных, полученных в итоге боле чем 7 тысяч звонков и пяти сотен полных анкет по всем белорусским регионам и половозрастным структурам респондентов.

Белорусам в ходе опроса задавали не только «политические» вопросы, но, например, узнавали о том, как часто они бывают в стране-соседке, откуда узнают российские новости (интересуются ли ими, вообще), считают ли, что Минск находится под влиянием Москвы?

Полученные среди прочих ответы позволили статистам МГИМО прийти к выводу, что около 60% белорусов хотят союзнических отношений между Беларусью и Россией, почти 32% респондентов больше устроило бы партнерство между странами, меньшинство – 10,2% думают, что лучшие отношения – нейтральные. И только совсем единицы – 0,2 процента белорусов полагают, что белорусско-российские отношения носят враждебный характер. Столько же, 0,2%, не нашлись, что ответить на этот вопрос, и предпочли воздержаться.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Россия»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минское «Динамо» в матче КХЛ проиграло «Локомотиву»
Рукалицо! Посмотрите на зубра, который закинул ногу на рога и не смог освободиться
Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
«С тепловизорами, радиостанциями, альпинистским снаряжением и зарубежными сим-картами»: под Брестом задержали банду контрабандистов
В Крупском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина
СК: Мать погибшего в Лепеле 2-летнего мальчика призналась в его убийстве, ей предъявлено обвинение
«Увидел фоторобот и понял - это сестра»: в Гродно почти неделю не могли установить личность погибшей в ДТП
«Потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра – 1,9 миллиардов рублей»: министр финансов Беларуси озвучил неприятный прогноз
Беларусь и Россия пока не договорились о цене газа на будущий год
Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области
Лукашенко: Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ
МИД спросил у белорусов, с какой страной продвигать безвиз. Вы удивитесь, за кого проголосовали!
БЖД с декабря вводит новый график движения поездов
В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек
Более 90 таксистов, работавших вблизи минского аэропорта, привлекли к ответственности за нарушения
В Беларуси гололед: за сутки в больницах оказались с травмами 137 человек