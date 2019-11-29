2019-11-29T21:31:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих

Полиция ликвидировала террориста
Надежда БУТОВИЧ
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Полиция посчитала инцидент террористическим актом. Фото: стоп-кадр Watch Sky News live.Полиция посчитала инцидент террористическим актом. Фото: стоп-кадр Watch Sky News live.
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ЧП в столице Великобритании: неизвестный устроил резню, нападая на прохожих, которые оборонялись и даже пытались задержать убийцу.

О происшествии на Лондонском мосту официально сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда в официальном Twitter-аккаунте. Правда, информация пока довольно «скудная»: «Вызов поступил в 13.58 часов. Присутствовали аварийные службы, офицеры столичной полиции. Мужчина был задержан, ранения получили несколько человек. Будет дополнено».

В интересах следствия некоторую информацию первоначально не разглашали, однако ресурсу Sky News удалось узнать из достоверных источников, что нападавший мужчина был не задержан, а ликвидирован. Мужчина был в маске, максировочной одежде, с «поясом смертника» на талии (Прим.: как позже выясниться - фальшивым).

Нападение злоумышленника на мосту на прохожих было квалифицировано как террористический акт, террориста ликвидировали.

Известно, что пострадали несколько человек, не менее пяти. Свидетели «лондонской резни» рассказали, что некоторые прохожие пытались самостоятельно скрутить преступника и были ранены.

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