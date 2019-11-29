Рукалицо! Посмотрите на зубра, который закинул ногу на рога и не смог освободиться

Специалисты говорят, что зубр бежал так быстро, что сам себя стреножил [видео]

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Без «эпик фейлов» наша жизнь была бы скучной и однообразной. Особенно, если эпический провал касается не нас лично. В мире животных промахи случаются гораздо реже, а потому они и смешнее. Вот взять хотя бы зубра: мощное грациозное животное. Но только не этот красавчик: «парень» зацепился за свой же рог и поставил себя в, мягко говоря, неудобное положение.

Курьезное видео опубликовали на официальном сайте «Беловежской пущи». Сотрудники нацпарка заметили «стреноженого» зубра в угодьях Хвойникского лесничества.

– Зубр оказался в странном положение, скрывался от нас на трех ногах. Егеря заметили, что неудобная поза лесного царя обусловлена тем, что правую переднюю ногу он зацепил за правый роговой чехол. Непонятно, как такое случилось, но, увы, помочь зубру мы не смогли, он поспешил скрыться в лесной чаще, – пояснили сотрудники научного отдела.

Предположительно, в кадры камер очевидцев попал зубр 8-10-летка, так как рога у него загнуты внутрь. Произойти такое могло, если зубр бежал «на махах» (Прим.: так называется особый способ бега скачками – очень быстро).

– Иногда может показаться, что зубры – неуклюжие животные, но это не соответствует действительности. Взрослые особи легко преодолевают изгороди высотой выше полутора метра. А зубры-самцы могут развить скорость до 60 километров в час, ловко передвигаясь, в том числе по крутым склонам, возвышенностям. Еще зубры отличные пловцы, – добавили специалисты.

Хотя помочь зубру сотрудники нацпарка не смогли, они уверены – зубр найдет выход из «ловушки» сам. Такой пример за годы работы в Беловежской пуще на памяти биологов случался.

«Комсомолка» тоже желает зубру поскорее «выйти» из этого неловкого положения.