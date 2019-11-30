2019-11-30T09:12:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В Калинковичах мальчик застрял в велосипеде

Спасатели помогли 9-летнему ребенку освободить ногу
Алиса МИЕЛОФОН
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Спасатели воспользовались гидравлическим инструментом, чтобы освободить ногу мальчика. Фото: кадр из видео МЧС.Спасатели воспользовались гидравлическим инструментом, чтобы освободить ногу мальчика. Фото: кадр из видео МЧС.
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29 ноября калинковичских спасателей позвали на помощь девятилетнему мальчику. Ребенок застрял в велосипеде – его ногу зажало между рамой и колесом. Сам освободиться мальчик не смог.

-Спасатели при помощи гидравлической станции и ручного слесарного инструмента оказали помощь и извлекли ногу, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Мальчика осмотрели медики, его состояние удовлетворительно.

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