КП Беларусь
В Калинковичах мальчик застрял в велосипеде
Спасатели помогли 9-летнему ребенку освободить ногу
Спасатели воспользовались гидравлическим инструментом, чтобы освободить ногу мальчика. Фото: кадр из видео МЧС.
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29 ноября калинковичских спасателей позвали на помощь девятилетнему мальчику. Ребенок застрял в велосипеде – его ногу зажало между рамой и колесом. Сам освободиться мальчик не смог.
-Спасатели при помощи гидравлической станции и ручного слесарного инструмента оказали помощь и извлекли ногу, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Мальчика осмотрели медики, его состояние удовлетворительно.
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