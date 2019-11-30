В Минске две служебные собаки пришли по следам к одному и тому же парню: он влез в чужой дом и обокрал шаурменную

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27 ноября служебная собака Аза помогла сотрудникам милиции найти злоумышленника, который обворовал шаурменную. Неизвестный взломал окно в рабочем помещении и украл выручку, электрочайник и печь-гриль. Немецкая овчарка прошла по следам полтора километра и около подъезда многоэтажки нашла 26-летнего мужчину. Он был похож на человека, которого запечатлели камеры видеонаблюдения. Мужчина признался, что обокрал шаурменную и отдал все похищенное.

Вечером к тому же человеку милиционеров привела уже другая служебная собака – Ларнака. На этот раз – от частного дома, хозяин которого пожаловался, что кто-то забрался в его жилище через окно, но ничего не украл. От этого дома собака дошла до шаурменной, а потом – к дому, где накануне задержали подозреваемого в краже. Оказалось, что в частный дом залез тот же молодой человек. Он признался, что хотел украсть там что-нибудь, но ничего ценного не нашел, и после залез в шаурменную, рассказала в Телеграм-канале МВД пресс-секретарь Ольга Чемоданова.