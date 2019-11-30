В Могилеве двое крали и пропивали деревья

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С разницей в сутки со двора одного из домов по улице Бонч-Бруевича в Могилеве пропали две канадских ели. Каждую из них заявитель – 22-летний житель дома – оценил в сто рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД установили воришек. Оказалось, что по ночам во двор наведывались двое неработающих и выкапывали деревья. Ели они продали, а вырученные деньги пропили.

Оказалось, что те же люди в тот же день на улице Первомайской выкопали еще и четыре туи. Владелец деревьев оценил их в 60 рублей.

За мужчинами тянется длинный шлейф правонарушений – ранее они не раз были судимы за уклонения от уплаты штрафов и многочисленные кражи, сообщает пресс-служба МВД. Оба состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Материалы дела переданы в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета.