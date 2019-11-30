В Жировичах показывают картофелешвырялку и другую ретро-сельхозтехнику

Экспонаты для выставки собрали аграрные лицеи и колледжи

Изменить размер текста: A A

В Жировичском аграрно-техническом колледже открылась экспозиция ретро-техники. Здесь 32 экспоната. В музее можно увидеть, чем обрабатывали почву, вносили удобрения, заготавливали корма и убирали урожай в былые годы.

В начале экспозиции – «технические средства», которые приводились в действия воловьими упряжками. Белорусская ретро-сельхозтехника представлена тракторами 1960 года выпуска.

Интересные эксклюзивные экспонаты — картофелешвырялка 1968 года фирмы «Пионер» и конная борона, которая применялась в 40-50-е годы прошлого века, пишет «Гродзенская праўда». Часть экспонатов восстановили учащиеся колледжа в учебных мастерских, часть предоставили другие учебные заведения области.