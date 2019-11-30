2019-11-30T12:00:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Отец девятилетнего белоруса, убитого в Екатеринбурге, задержан в Башкортостане

Одна из версий зверского убийства ребенка – религиозные мотивы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Здесь нашли тело 9-летнего мальчика из Беларуси. Лесопарк в Екатеринбурге. Фото: Артем Устюжанин, E1.RU.Здесь нашли тело 9-летнего мальчика из Беларуси. Лесопарк в Екатеринбурге. Фото: Артем Устюжанин, E1.RU.
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В Башкортостане задержали отца девятилетнего мальчика, изуродованное тело которого было найдено в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В убийстве малолетнего подозревают его родителей.

Погибший ребенок и его мать – граждане Беларуси, отец мальчика – россиянин. Тело мальчика нашли в одном из лесопарков в Екатеринбурге. Как сообщалось ранее, ребенка били плетью (по другой версии – розгами), заткнув ему рот кляпом. Предположительно, из-за того, что его рот был закрыт кляпом, ребенок задохнулся. Одна из версий – преступление совершено на религиозной почве, возможно, это был ритуал «изгнания бесов».

О случившемся в правоохранительные органы сообщила тетя мальчика. Женщина, обеспокоенная исчезновением племянника, спросила о судьбе ребенка у его матери, а та рассказал ей, что мальчика нет в живых.

Правоохранительные органы РФ пока не дали официального комментария по поводу трагедии. Мать ребенка, согласно одним источникам, задержана. По другим данным, 29 ноября женщина еще была на свободе и находилась в Беларуси.

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