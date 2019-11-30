2019-11-30T12:28:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно на девушку упал забор, раньше он падал уже два раза

Пострадавшая в реанимации
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Забор уже падал несколько раз ранее. Фото: "Вечерний Гродно".Забор уже падал несколько раз ранее. Фото: "Вечерний Гродно".
Изменить размер текста:

Вечером 29 ноября ЧП случилось в Гродно. Как сообщает «Вечерний Гродно» со ссылкой на очевидцев, забор, которым огражден один из домов, упал на проходившую мимо девушку. Забор снесло сильным порывом ветра.

Как сообщает издание, пострадавшая девушка госпитализирована, она в реанимации.

По словам местных жителей, этот забор падает уже не в первый раз. Ранее он падал на припаркованный неподалеку автомобиль. В другой раз ограждение тоже упало на прохожих - женщину с ребенком. К счастью, те не получили серьезных травм.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске можно провериться на СПИД в автобусе
Под Молодечно пассажирский МАЗ врезался в микроавтобус
В Минске мальчик засунул пальчик в щипцы, понадобилась помощь спасателей
Несовершеннолетняя из Речицы сняла интимное видео и продала его парню, которого подозревают в изнасиловании
Отец девятилетнего белоруса, убитого в Екатеринбурге, задержан в Башкортостане
В Жировичах показывают картофелешвырялку и другую ретро-сельхозтехнику
В Могилеве двое крали и пропивали деревья
В Минске две служебные собаки пришли по следам к одному и тому же парню: он влез в чужой дом и обокрал шаурменную
В Калинковичах мальчик застрял в велосипеде
Минское «Динамо» в матче КХЛ проиграло «Локомотиву»
Рукалицо! Посмотрите на зубра, который закинул ногу на рога и не смог освободиться
Резня на мосту в Лондоне: неизвестный в маске и поясе смертника набросился с ножом на прохожих
Российские социологи провели опрос и выяснили, что 90% белорусов хотят с Россией союза или партнерства
«С тепловизорами, радиостанциями, альпинистским снаряжением и зарубежными сим-картами»: под Брестом задержали банду контрабандистов
В Крупском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина
СК: Мать погибшего в Лепеле 2-летнего мальчика призналась в его убийстве, ей предъявлено обвинение
«Увидел фоторобот и понял - это сестра»: в Гродно почти неделю не могли установить личность погибшей в ДТП
«Потери бюджета-2020 из-за ухудшения внешних условий и налогового маневра – 1,9 миллиардов рублей»: министр финансов Беларуси озвучил неприятный прогноз
Беларусь и Россия пока не договорились о цене газа на будущий год
Перестановки в правительстве Беларуси: Крутой - первый вице-премьер, а Турчин - губернатор Минской области
Лукашенко: Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ
МИД спросил у белорусов, с какой страной продвигать безвиз. Вы удивитесь, за кого проголосовали!
БЖД с декабря вводит новый график движения поездов
В Беларуси за сутки от гололеда пострадало 408 человек
Более 90 таксистов, работавших вблизи минского аэропорта, привлекли к ответственности за нарушения
В Беларуси гололед: за сутки в больницах оказались с травмами 137 человек