В Гродно на девушку упал забор, раньше он падал уже два раза

Забор уже падал несколько раз ранее. Фото: "Вечерний Гродно".

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Вечером 29 ноября ЧП случилось в Гродно. Как сообщает «Вечерний Гродно» со ссылкой на очевидцев, забор, которым огражден один из домов, упал на проходившую мимо девушку. Забор снесло сильным порывом ветра.

Как сообщает издание, пострадавшая девушка госпитализирована, она в реанимации.

По словам местных жителей, этот забор падает уже не в первый раз. Ранее он падал на припаркованный неподалеку автомобиль. В другой раз ограждение тоже упало на прохожих - женщину с ребенком. К счастью, те не получили серьезных травм.