Несовершеннолетняя из Речицы сняла интимное видео и продала его парню, которого подозревают в изнасиловании

Девушка в сети послала молодому человеку интимное видео за деньги. Теперь ей придется за это ответить. Фото: Оксана БРОВАЧ

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17-летняя девушка из Речицы стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в изготовлении и распространении порнографических материалов.

Как сообщает «Дняпровец» со ссылкой на заместителя начальника РОВД Андрея Семкова, девушка в вайбере переслала молодому человеку видео, которое эксперты позже признали порнографическим. Девушка получила за это видео деньги: стороны договорились об оплате в 50 рублей.

Правоохранительные органы обнаружили видео, когда разбирались с уликами по другому преступлению. 24-летний парень, которому девушка отправила интимное видео, подозревается в изнасиловании. Жертва – также несовершеннолетняя.