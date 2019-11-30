В Минске мальчик засунул пальчик в щипцы, понадобилась помощь спасателей

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Инцидент случился в Минске, в доме на проспекте Пушкина. Женщина позвонила в МЧС и рассказала, что ее годовалый сын засунул пальчик в кухонные щипцы, с которыми она разрешила ему поиграть. Палец малыша застрял под скобой кухонной принадлежности.

-Вначале мама сама попыталась освободить ребенка, но у нее ничего не получилось, - рассказывает пресс-служба МЧС.- Мальчику было больно, он плакал.

Спасатели сумели успокоить ребенка и аккуратно достали палец из щипцов. Медицинская помощь малышу не понадобилась.

МЧС предупреждает: медлить с обращением за помощью в таких случаях нельзя, зажатый палец начинает синеть, в нем нарушается кровообращение. Последствия могут оказаться тяжелыми.