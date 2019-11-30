Под Молодечно пассажирский МАЗ врезался в микроавтобус

Авария под Молодечно: оба водителя в больнице, пассажиры автобуса не пострадали. Фото: МВД.

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Утром 30 ноября произошло серьезное ДТП на 15-м километре автодороги Молодечно-Воложин. В деревне Полочаны 31-летний водитель автомобиля «Ситроен» выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Молодечно-Подлесная.

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести, они в больнице. В автобусе было 16 пассажиров. Они не пострадали. На другом автобусе пассажиров доставили к месту назначения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

ГАИ напоминает: синоптики прогнозируют сложные погодные условия, водителям нужно помнить об том, что участки дороги, на которых может быть гололедица, часто визуально кажутся сухими и чистыми. Будьте бдительны!