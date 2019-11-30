В Минске можно провериться на СПИД в автобусе

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Республиканский Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проводит профилактическую акцию против ВИЧ/СПИД. Акция называется «С прицелом на здоровье: 90-90-90. Будь в теме. Пройди тест. Защитись от #ВИЧ». Она продлится до 10 декабря.

Если в это время вам попадется на глаза специальный автобус, вы можете пройти в нем экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне, заполнить анкету, проконсультироваться со специалистами – эпидемиологом и психологом. Можно поучаствовать в викторине по проблеме ВИЧ и выиграть тематический сувенир. В автобусе будут раздавать информационные материалы и презервативы.

«Ловить» необычный автобус нужно в Минске в местах массового нахождения людей и на предприятиях (ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Минский автомобильный завод», КУП «Минская овощная фабрика», КТУП «Минский Комаровский рынок», ОАО «Криница», ОАО «Дрожжевой комбинат», ЧУП «МАВ», ОАО «Минский завод колесных тягачей», ШАТЕ-М Плюс, ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «Минский тракторный завод», Студенческая деревня, СОАО «Коммунарка», ОАО «Минский завод игристых вин»), сообщает официальный сайт ЦГЭиОЗ.