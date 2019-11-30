2019-11-30T15:54:30+03:00
Общество
КП Беларусь

У белорусской проводницы литовские пограничники нашли контрабандные сигареты на 1000 евро

Белоруске грозит штраф до четырех тысяч евро
Алиса МИЕЛОФОН
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Проводница белорусского поезда пыталась ввезти в Литву сигареты на 1000 евро. Фото: Служба охраны государственной границы Литвы.Проводница белорусского поезда пыталась ввезти в Литву сигареты на 1000 евро. Фото: Служба охраны государственной границы Литвы.
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310 пачек сигарет нашли сотрудники пограничного пункта «Кена», когда проверяли прибывший из Беларуси поезд «Минск-Вильнюс». На пачках были белорусские акцизные марки.

Сигареты нашли среди личных вещей 50-летней белорусской проводницы, сообщает паблик Белорусской железной дороги Вконтакте со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы. Стоимость сигарет в Литве составляет более тысячи евро.

В отношении женщины возбудили административный процесс, ей грозит штраф до четырех тысяч евро.

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