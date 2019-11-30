В школе-интернате загорелся мусор, эвакуировали 87 воспитанников

Изменить размер текста: A A

Вечером 29 ноября в Брестское областное УМЧС поступило сообщение, что сработала сигнализация в спальном корпусе школы-интерната в г.п. Антополь Дрогичинского района. Сообщение поступило в 21.46.

Когда спасатели приехали на место, оказалось, что на первом этаже здания дымно. Сотрудники эвакуировали из корпуса детей и отвели их на безопасное расстояние – около 50 метров от здания.

Оказалось, что в приямке подвала спального корпуса загорелся мусор. Спасатели потушили возгорание. Огонь не успел повредить здание либо имущество. Люди не пострадали. Всего было эвакуировано 87 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Причины возгорания выясняются, сообщает пресс-служба МЧС.