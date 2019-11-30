Под Малоритой поймали «робинзонов» - двое мужчин жили в землянке и скрывались от милиции

Один из них был в розыске за уклонение от алиментов

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Двоих мужчин, которые жили в землянке, задержали под Малоритой в ночь с 28 на 29 ноября. Историю рассказывает «Голас часу» со ссылкой на начальника Малоритского РОВД Виталия Гончарука.

Вечером недалеко от дачных домиков и городской свалки заметили мужчину, который стал убегать, завидев проезжающий автомобиль. Рядом в лесу была стоянка с кострищем, а вокруг валялись кучи хлама. Очевидцы сообщили в милицию.

Сотрудники РОВД приехали на место ночью. Землянку искали при помощи тепловизора. В землянке был человек – 49-летний житель Малориты. Мужчина с мая был в розыске за неуплату алиментов, все думали, что он уехал в Россию. Второго мужчину в землянке нашли после тщательного осмотра: он спрятался под грудой вещей. Это оказался россиянин, которого в этом году депортировали из Беларуси.

Мужчины объяснили, что в землянке собирались зимовать. Там они оборудовали печку. Со свалки приносили всякий хлам и занимались его разборкой. Алиментщик сейчас в СИЗО, а россиянина снова выдворят из страны.