2019-11-30T17:17:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Малоритой поймали «робинзонов» - двое мужчин жили в землянке и скрывались от милиции

Один из них был в розыске за уклонение от алиментов
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Двое мужчин собирались перезимовать в землянке под Малоритой. Фото: "Голас часу".Двое мужчин собирались перезимовать в землянке под Малоритой. Фото: "Голас часу".
Изменить размер текста:

Двоих мужчин, которые жили в землянке, задержали под Малоритой в ночь с 28 на 29 ноября. Историю рассказывает «Голас часу» со ссылкой на начальника Малоритского РОВД Виталия Гончарука.

Вечером недалеко от дачных домиков и городской свалки заметили мужчину, который стал убегать, завидев проезжающий автомобиль. Рядом в лесу была стоянка с кострищем, а вокруг валялись кучи хлама. Очевидцы сообщили в милицию.

Сотрудники РОВД приехали на место ночью. Землянку искали при помощи тепловизора. В землянке был человек – 49-летний житель Малориты. Мужчина с мая был в розыске за неуплату алиментов, все думали, что он уехал в Россию. Второго мужчину в землянке нашли после тщательного осмотра: он спрятался под грудой вещей. Это оказался россиянин, которого в этом году депортировали из Беларуси.

Мужчины объяснили, что в землянке собирались зимовать. Там они оборудовали печку. Со свалки приносили всякий хлам и занимались его разборкой. Алиментщик сейчас в СИЗО, а россиянина снова выдворят из страны.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24