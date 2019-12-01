Подробности обрушения перекрытия на стройке дома в Минске: общая площадь - 400 кв. м.

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Очевидец позвонил спасателям 30 ноября в 19.06: он рассказал, что на стройке по проспекту Дзержинского, 19 обрушилась плита перекрытия.

Как рассказали позже в Минском городском управлении МЧС, что во время заливки бетона на 20-м этаже дома обрушилась опалубка с жидким бетоном (около 80 куб.м.) и и плита перекрытия 19-го этажа на общей площади 400 кв.м. В это время на крыше находились два бетонщика – к счастью, они не пострадали.

Эвакуацию проводить не потребовалось. Упавшая плита перекрытия повредила два автомобиля – «Пежо 607» и «Опель Астра». Они находились в 20 м от объекта.

Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия. А строительные работы временно остановлены.