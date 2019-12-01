2019-12-01T10:58:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Новополоцке легковушка столкнулась с автобусом – один человек погиб

Два человека получили травмы
Полина СВЕТЛОВА
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Утром 30 ноября водитель из Новополоцка на Peugeot 406 ехал по улице Комсомольской в сторону АЗС. Как рассказали в ГАИ, он не учел безопасную скорость и столкнулся с автобусом МАЗ, который остановился перед трамвайными путями. Там был установлен знак «Движение без остановки запрещено». Пассажиров в автобусе не было

В результате аварии все, кто находились в Peugeot, оказались заблокированы в автомобиле – их доставали спасатели МЧС. 26-летний водитель Peugeot и 36-летний пассажир получили травмы, пострадавших доставили в больницу. 30-летний пассажир, который ехал на заднем сидении, погиб на месте.

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