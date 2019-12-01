В Беларуси с 1 декабря расширена сеть платных дорог

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Протяженность увеличится за счет присоединения нового участка. Такое постановление было опубликовано на сайте правительства 26 ноября.

В систему BelToll будет дополнительно включено 62 км на участке автомобильной дороги М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) (от 134-го до 196-го км). После этого протяженность сети платных дорог в стране составит уже 1787 км.

Как пояснили в правительстве, это станет завершающим этапом реконструкции магистрали – теперь ее параметры будут соответствовать I технической категории (с разделением встречных потоков).

Электронная система сбора платы за проезд по определенным дорогам в Беларуси действует с 2013 года.

Кого коснутся изменения?

Платить не придется водителям легковушек, зарегистрированных в Беларуси, России и Казахстане. Не берут плату с мотоциклов и мопедов, тракторов, маршрутного транспорта, который занимается городскими перевозками пассажиров, машин скорой помощи, милиции и МЧС. Всем остальным (включая белорусские грузовики) придется платить.