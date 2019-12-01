Серийный вор из Дзержинска маскировался, меняя номера на своей машине

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Найти подозреваемого удалось 26 ноября после звонка минчанки в милицию, сообщили в . Она рассказала, что у нее украли строительные материалы, инструменты и бытовую технику - все это хранилось на даче в Дзержинском районе. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД.

В дом преступник попал через окно – на месте происшествия нашли поврежденный стеклопакет. Вор оставил свежие следы обуви и автомобильных шин. Из бани на соседнем участке тоже пропали инструменты – туда проникли таким же способом.

Сыщики определили направление, по которому мог передвигаться подозреваемый. На маршруте оказалась камера видеонаблюдения, запись с которой и помогла раскрыть преступление. Внимание оперативников привлекла Audi с знаками от другой иномарки. Как оказалось, оба автомобиля принадлежали 32-летнему жителю Дзержинска. У него дома нашли ту самую Audi, но уже на собственных номерах. Там же хранилось и похищенное, в том числе из других дач. Часть украденного мужчина продал через интернет, а деньги успел потратить.

Сейчас молодой человек задержан. Его подозревают в 5 эпизодах хищения на 10 тыс. рублей. За кражи следователи возбудили уголовное дело, а сыщики проверяют его причастность к совершению других преступлений.