На пожаре в доме под Логойском погибла компания молодежи, 18-летняя девушка чудом спаслась

Девушка смогла сама выйти из дома до прибытия МЧС, еще двое парней и девушка оставались в доме

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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3.07 ночи 1 декабря. Загорелся деревянный нежилой дом в деревне Селец Логойского района, сообщили в МЧС.

К сожалению, в результате погибли сразу три человека: двое парней 24 и 21 года и 18-летняя девушка. До прибытия подразделений МЧС еще одна 18-летняя девушка смогла сама покинуть дом.

Пока это все, что известно о трагедии. Причина пожара устанавливается. Как сообщает Следственный комитет, одна из версий – нарушение правил эксплуатации печного оборудования.