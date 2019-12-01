КП Беларусь
На пожаре в доме под Логойском погибла компания молодежи, 18-летняя девушка чудом спаслась
Девушка смогла сама выйти из дома до прибытия МЧС, еще двое парней и девушка оставались в доме
В доме никто постоянно не жил. Фото: Следственный комитет
Изменить размер текста:
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3.07 ночи 1 декабря. Загорелся деревянный нежилой дом в деревне Селец Логойского района, сообщили в МЧС.
К сожалению, в результате погибли сразу три человека: двое парней 24 и 21 года и 18-летняя девушка. До прибытия подразделений МЧС еще одна 18-летняя девушка смогла сама покинуть дом.
Пока это все, что известно о трагедии. Причина пожара устанавливается. Как сообщает Следственный комитет, одна из версий – нарушение правил эксплуатации печного оборудования.