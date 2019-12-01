Погода в Беларуси 2 декабря: снег и гололедица

Изменить размер текста: A A

Зима в этом году пришла по календарю. И, хотя высоких сугробов и сильных морозов пока нет, мелкий снежок во второй день зимы все же будет. Об этом belta.by рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью в некоторых районах, а днем почти по всей стране выпадет снег. Будьте осторожны – синоптики предупреждают о слабом гололеде и гололедице на отдельных участках дорог.

Ночью температура опустится на отметку от нуля до минус 6, а днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 тепла.