КП Беларусь
Погода в Беларуси 2 декабря: снег и гололедица
Днем температура будет варьироваться от небольшого минуса до плюс 2 тепла
Снег пройдет почти по всей странеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Зима в этом году пришла по календарю. И, хотя высоких сугробов и сильных морозов пока нет, мелкий снежок во второй день зимы все же будет. Об этом belta.by рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью в некоторых районах, а днем почти по всей стране выпадет снег. Будьте осторожны – синоптики предупреждают о слабом гололеде и гололедице на отдельных участках дорог.
Ночью температура опустится на отметку от нуля до минус 6, а днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 тепла.