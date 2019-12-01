2019-12-01T15:18:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ляховичах нашли тело 18-летнего парня, который пропал неделю назад

В Следственном комитете говорят, что признаков криминала нет
Полина СВЕТЛОВА
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Парня искала милиция и волонтеры ПСО "Ангел".Парня искала милиция и волонтеры ПСО "Ангел".
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Днем 20 ноября молодой человек ушел из общежития колледжа в Ляховичах. Ни родные, ни знакомые парня не знали, куда он мог пойти. Поисками парня занимались сотрудники милиции и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".

Тело парня нашел в лесу всего в нескольких километрах от общежития нашел случайный прохожий. Следователи проводят проверку по факту смерти. Признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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