2019-12-01T16:41:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Румас и Медведев встретятся 6 декабря

Российский премьер поздравил Сергея Румаса с юбилеем
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Встреча состоится в пятницу, 6 декабря. Фото: belta.byВстреча состоится в пятницу, 6 декабря. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В телефонном разговоре председатель правительства России и премьер-министр Беларуси договорились встретиться в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщается на сайте Совета Министров.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Румас и Медведев обсудили ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

Напомним, в начале сентября были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас разрабатывается 31 дорожная карта для реализации этой программы. К 1 декабря планируется представить президентам их проекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еще плюс пять карт». Беларусь и Россия согласовали 21 из 31 дорожной карты по интеграции

Две самые сложные темы дорожных карт - газ и нефть - будут вынесены на уровень президентов, считает эксперт (Читать далее)

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24