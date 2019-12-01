Румас и Медведев встретятся 6 декабря

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В телефонном разговоре председатель правительства России и премьер-министр Беларуси договорились встретиться в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщается на сайте Совета Министров.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Румас и Медведев обсудили ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Дмитрий Медведев поздравил Сергея Румаса с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

Напомним, в начале сентября были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас разрабатывается 31 дорожная карта для реализации этой программы. К 1 декабря планируется представить президентам их проекты.

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