2019-12-02T09:10:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Тигров, которых задержали на белорусско-польской границе, отправили в Испанию

Два тигра останутся в зоопарке Познани, один в Члухове
Ольга ИВАШЕНКО
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Тигров, которых задержали на белорусско-польской границе, отправили в Испанию. Фото: Zoo w PoznaniuТигров, которых задержали на белорусско-польской границе, отправили в Испанию. Фото: Zoo w Poznaniu
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Напомним, грузовик с 10 кошачьими задержали 26 октября на белорусско-польской границе из-за отсутствия у перевозчика необходимых на животных документов. Пока шло разбирательство, один тигр умер, остальные были в истощенном состоянии. Взять на передержку и хоть как-то помочь тиграм согласился зоопарк Познани. Уже позже стало известно, что дальше хищников отправят в Испанию, а все обязательства по перевозке на себя взяла Ассоциация защитников животных Нидерландов.

Сейчас стали известны новые подробности. В частности, что для пяти кошек уже заказаны специальные клетки и машины. Известно также, что во время перевозки за состоянием здоровья тигров будут следить ветеринары. Перед размещением животных в клетке их усыпили. Но от одной дозы анестетика уснули не все. Некоторым пришлось вколоть больше. Тем не менее закончилось все хорошо. Пять тигров уже направляются в Испанию. Еще два тигра останутся жить в зоопарке Познани, один - в зоопарке города Члухов.

Что касается гражданина России, который незаконно и вероломным образом пытался перевезти тигров через границу, то его задержала польская сторона. Сообщается, что ему будет предъявлено обвинение о нарушении закона об охране животных, передает belta.by.

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