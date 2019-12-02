В Минфине рассказали, как будет расти зарплата бюджетников

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Глава ведомства сообщил, что зарплата бюджетников приближается к показателю 80% от среднего показателя по стране. Что касается планов на ближайшее будущее, то, по словам Ермоловича, в 2020 году она будет повышаться опережающими темпами.

- По многим областям показатель уже превышает 80%. Проблема в столице, где это соотношение существенно ниже. Будем примерно на уровне 78 - 79%, то есть максимально близко к 80% на конец 2019 года, - сказал министр.

По словам Ермоловича, на целевое соотношение помешал выйти лишь ускоренный рост зарплаты в экономике. Тем не менее в следующем году планируется сделать быстрый шаг в росте зарплат в бюджетной сфере. Также в планах выделить 2 миллиарда рублей на поддержку ФСЗН. Примерно половину этих средств хотят направить на сбалансирование бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий. По мнению Ермоловича, это позволит поддерживать уровень пенсий не ниже 40% от уровня зарплат. Напомним, ранее глава комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Нацсобрания Людмила Добрынина рассказывала, что в проект бюджета на 2020 год заложен рост зарплат в бюджетной сфере на 10 - 11%, сообщает belta.by.