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В эфире телеканала ОНТ министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, как будут меняться подходы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Первым делом министр отметил, что меры, которые приняли несколько лет назад, достигли своей цели и были адекватными.

Вместе с тем, по мнению министра, сейчас ситуация изменилась. Больше внимания надо уделять перекрытию крупных каналов поставок наркотиков и профилактике.

- Мы пришли к тому, что нужно сместить крен к профилактике. Основные усилия - на борьбу с поставкой, рекламой наркотиков, интернет-магазинами. Чтобы те, кто по доверчивости, незнанию, слабой воле на это попал-подсел, чтобы до них оно не доходило. И чтобы не плодить в своей стране ни осужденных, ни наказанных и, самое главное, ни попробовавших это зло, - добавил министр.

Юрий Караев отметил, что в МВД ведут работу над пересмотром показателей для наркоконтроля, подчеркнув, что тот, кто наловил наркоманов «по мелочи», - не герой. Теперь заслуги сотрудников наркоконтроля будут оценивать не по количеству, а по качеству раскрытых дел, в том числе стоимости перехваченной партии и по ее размерам.

- Чтобы баллы эти вот или показатели начислялись тому, кто крупную партию взял, а не несколько наркоманов, которые только для себя купили и сами употребляют, - тогда не герой ты. Чтобы сотруднику было невыгодно, хоть он много по мелочи набрал, за этим гоняться. Чтобы он сам перенацелился за каким-то одним, но значимым, а главное - уличенным, доказанным, с собранным материалом, делом на 100%, - подчеркнул Караев.