«Потеряла связь с партией, нарушала устав». Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии

Изменить размер текста: A A

1 декабря депутата Анну Канопацкую исключили из ОГП. Официальная причина вердикта - «утрата доверия партии» и «нарушения принятого ОГП устава».

Напомним, в сентябре этого года депутат Палаты представителей Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за того, что партия отказалась с ней сотрудничать накануне президентских и парламентских выборов.

29 сентября на съезде ОГП в качестве аргументов против ее выдвижения прозвучало, что во время работы в Палате представителей Канопацкая не поднимала вопрос фальсификации выборов с парламентской трибуны и провоцировала своими заявлениями конфликты в партии. 27 ноября этого года Канопацкая опубликовала законопроект о гарантиях бывшему президенту Беларуси и его семье. Согласно этому законопроекту экс-президента будет нельзя осудить за правонарушения и преступления, совершенные во время президентства. Также по выдвинутому Канопацкой законопроекту бывший президент сможет пользоваться одной из резиденций и получит пожизненную пенсию.

Этот шаг депутата вызвал множество политических дискуссий и громкий резонанс в медиапространстве, передает belta.by.