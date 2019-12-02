2019-12-02T11:01:02+03:00
Политика
КП Беларусь

«Потеряла связь с партией, нарушала устав». Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии

Сама депутат парламента уже назвала себя первым репрессированным европейским политиком в Беларуси
Ольга ИВАШЕНКО
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Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии.Анну Канопацкую исключили из Объединенной гражданской партии.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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1 декабря депутата Анну Канопацкую исключили из ОГП. Официальная причина вердикта - «утрата доверия партии» и «нарушения принятого ОГП устава».

Напомним, в сентябре этого года депутат Палаты представителей Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за того, что партия отказалась с ней сотрудничать накануне президентских и парламентских выборов.

29 сентября на съезде ОГП в качестве аргументов против ее выдвижения прозвучало, что во время работы в Палате представителей Канопацкая не поднимала вопрос фальсификации выборов с парламентской трибуны и провоцировала своими заявлениями конфликты в партии. 27 ноября этого года Канопацкая опубликовала законопроект о гарантиях бывшему президенту Беларуси и его семье. Согласно этому законопроекту экс-президента будет нельзя осудить за правонарушения и преступления, совершенные во время президентства. Также по выдвинутому Канопацкой законопроекту бывший президент сможет пользоваться одной из резиденций и получит пожизненную пенсию.

Этот шаг депутата вызвал множество политических дискуссий и громкий резонанс в медиапространстве, передает belta.by.

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