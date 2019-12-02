2019-12-02T11:15:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Президент Беларуси отправится в Сербию с официальным визитом

В Белграде Лукашенко проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем
Ольга ИВАШЕНКО
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Президент Беларуси отправится в Сербию с официальным визитом.Президент Беларуси отправится в Сербию с официальным визитом.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Главы стран обсудят развитие экономического взаимодействия и политического диалога.

В центре внимания будет мировая и региональная повестка дня, перспективы увеличения товарооборота, инициативы по запуску взаимных инвестиционных проектов созданию совместных производств.

В частности, уже ведется работа над созданием совместного производства комбайнов в сербском городе Крагуеваце. По итогам переговоров стороны планируют подписать пакет двусторонних документов. Также в программе визита Александра Лукашенко запланированы встречи в парламенте. А в Белграде в это время пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором также планируется подписать несколько соглашений и коммерческих контрактов, передает belta.by.

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