Число погибших в ДТП в Тунисе возросло до 26 человек

Это уже второе ДТП с туристами за последнее время в этой стране

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Напомним, трагедия случилась 1 декабря. Туристический автобус, который принадлежал частному турагентству, направлялся из столицы страны в город Айн-Драхам. Машина сначала перевернулась на дороге, потом по крутому склону рухнула у населенного пункта Амдун.

Известно, что в машине были в основном студенты - всего более 40 человек. На данный момент сообщается, что число погибших возросло до 26 человек. У 21 - травмы различной степени тяжести. Причину произошедшего сейчас устанавливают, сообщает Министерство внутренних дел Туниса. С целью контроля над ситуацией власти страны создали специальную кризисную группу. Ведутся также спасательные работы, которыми руководят госструктуры. Место аварии посетил президент и премьер-министр страны. Глава государства призвал реконструировать опасный участок трассы, чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий.