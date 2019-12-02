2019-12-02T12:52:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Число погибших в ДТП в Тунисе возросло до 26 человек

Это уже второе ДТП с туристами за последнее время в этой стране
Ольга ИВАШЕНКО
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Число погибших в ДТП в Тунисе возросло до 26 человек.Число погибших в ДТП в Тунисе возросло до 26 человек.
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Напомним, трагедия случилась 1 декабря. Туристический автобус, который принадлежал частному турагентству, направлялся из столицы страны в город Айн-Драхам. Машина сначала перевернулась на дороге, потом по крутому склону рухнула у населенного пункта Амдун.

Известно, что в машине были в основном студенты - всего более 40 человек. На данный момент сообщается, что число погибших возросло до 26 человек. У 21 - травмы различной степени тяжести. Причину произошедшего сейчас устанавливают, сообщает Министерство внутренних дел Туниса. С целью контроля над ситуацией власти страны создали специальную кризисную группу. Ведутся также спасательные работы, которыми руководят госструктуры. Место аварии посетил президент и премьер-министр страны. Глава государства призвал реконструировать опасный участок трассы, чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий.

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