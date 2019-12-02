2019-12-02T12:57:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Городокском районе мужчина сам пытался потушить горящий дом, а в результате чуть не погиб и получил ожоги

К счастью, все остались живы
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Городокском районе мужчина сам пытался потушить горящий дом, а в результате чуть не погиб и получил ожоги.В Городокском районе мужчина сам пытался потушить горящий дом, а в результате чуть не погиб и получил ожоги.
Изменить размер текста:

Пожар вспыхнул ночью 1 декабря в деревне Кабище Городокского района Витебской области. Загорелся двухэтажный дом.

В доме находились его владельцы - мужчина и женщина. Оба успели выбежать из горящего помещения. Вызвали спасателей. А пока они ехали к месту пожара, 60-летний хозяин дома пытался справиться с огнем самостоятельно, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, в доме частично обвалилась крыша, а мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Женщина - его супруга - не пострадала.

Огонь уничтожил имущество в доме и автомобиль «Ауди 80», который стоял под навесом.

Эксперты выясняют причину пожара.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца в Бресте
Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ
Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»
За выходные на Гомельщине два человека погибли на железной дороге
Взятки - до $868 тысяч. КГБ завершил предварительное расследование дела экс-охранника президента Андрея Втюрина
Решил поздравить сам себя с днем рождения и украл муляж телефона
2 декабря Белорусская железная дорога запустила в тестовом режиме продажу билетов на поезда и электрички через приложение «БЧ. Мой поезд»
В Полоцком университете ищут взрывное устройство
Двойная трагедия: под Солигорском утонул подводный охотник и погиб водолаз, который доставал из водоема его тело
Число погибших в ДТП в Тунисе возросло до 26 человек
Президент Беларуси отправится в Сербию с официальным визитом
«Потеряла связь с партией, нарушала устав». Анну Канопацкую исключили из ОГП
Теперь заслуги сотрудников наркоконтроля будут оценивать не по количеству, а по качеству раскрытых дел
В Минфине рассказали, как будет расти зарплата бюджетников
Тигров, которых задержали на белорусско-польской границе, отправили в Испанию
В Беларуси с 1 декабря подорожали сигареты
Румас и Медведев встретятся 6 декабря
В Ляховичах нашли тело 18-летнего парня, который пропал неделю назад
Погода в Беларуси 2 декабря: снег и гололедица
На пожаре в доме под Логойском погибла компания молодежи, 18-летняя девушка чудом спаслась
Серийный вор из Дзержинска маскировался, меняя номера на своей машине
В Беларуси с 1 декабря расширена сеть платных дорог
В Новополоцке легковушка столкнулась с автобусом - один человек погиб
Подробности обрушения перекрытия на стройке дома в Минске: общая площадь - 400 кв. м