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В Городокском районе мужчина сам пытался потушить горящий дом, а в результате чуть не погиб и получил ожоги
К счастью, все остались живы
В Городокском районе мужчина сам пытался потушить горящий дом, а в результате чуть не погиб и получил ожоги.
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Пожар вспыхнул ночью 1 декабря в деревне Кабище Городокского района Витебской области. Загорелся двухэтажный дом.
В доме находились его владельцы - мужчина и женщина. Оба успели выбежать из горящего помещения. Вызвали спасателей. А пока они ехали к месту пожара, 60-летний хозяин дома пытался справиться с огнем самостоятельно, сообщает Витебское областное управление МЧС.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, в доме частично обвалилась крыша, а мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Женщина - его супруга - не пострадала.
Огонь уничтожил имущество в доме и автомобиль «Ауди 80», который стоял под навесом.
Эксперты выясняют причину пожара.