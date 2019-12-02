2019-12-02T14:28:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двойная трагедия: под Солигорском утонул подводный охотник и погиб водолаз, который доставал из водоема его тело

На Солигорском водохранилище погибли двое мужчин, обстоятельства выясняют
Ольга ИВАШЕНКО
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Сначала утонул подводный охотник, а вслед за ним - водолаз, который пытался достать из водоема его тело.Сначала утонул подводный охотник, а вслед за ним - водолаз, который пытался достать из водоема его тело.
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Первая беда случилась в субботу, 30 ноября. 36-летний рыбак Виталий Чернов отправился на подводную охоту на Солигорское водохранилище и пропал. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Ангел», его тело обнаружили в воскресенье, 1 декабря, в реке Сивельга недалеко от деревни Великий Быков.

Чтобы извлечь тело из водоема, приехали спасатели. Доставать погибшего отправился водолаз из областного ОСВОДа. Но случилось страшное: водолаз погиб. Что именно стало причиной его гибели, в Следственном комитете пока не говорят. Известно только, что обстоятельства произошедшего выясняются, передает belta.by.

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