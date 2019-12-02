В Полоцком университете ищут взрывное устройство
Саперы и милиция обследуют Полоцкий университет в поисках взрывного устройства. Студенты эвакуированы.
- Сегодня на электронную почту в правоохранительные органы Витебщины поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Полоцком государственном университете. На место незамедлительно выбыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
- Тревога не учебная, кто-то позвонил и сообщил о том, что один из корпусов заминирован, т. к. никто не знает, какой именно, эвакуируют все. Здание обыскивают с собаками, студентов отпустили домой, - рассказывают студенты в Телеграм-канале «Отчислено».
По информации канала, один из преподавателей не отпустил студентов со своей пары, он закрылся в аудитории и некоторое время не отвечал на звонки.
На данный момент всех студентов отпустили.
- МВД обращается к гражданам не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов. В случае обнаружения бесхозных предметов просьба сообщать по телефону милиции 102, - предупреждает МВД.
В правоохранительные органы Витебщины поступило сообщение об опасности.
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