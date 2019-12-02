2019-12-02T14:15:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Полоцком университете ищут взрывное устройство

Студенты: "Один из преподавателей закрылся в кабинете и никого не выпускал" [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцке из университета эвакуировали студентов, ищут взрывное устройство. Фото: Телеграм-канал "Отчислено".В Полоцке из университета эвакуировали студентов, ищут взрывное устройство. Фото: Телеграм-канал "Отчислено".
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Саперы и милиция обследуют Полоцкий университет в поисках взрывного устройства. Студенты эвакуированы.

- Сегодня на электронную почту в правоохранительные органы Витебщины поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Полоцком государственном университете. На место незамедлительно выбыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

- Тревога не учебная, кто-то позвонил и сообщил о том, что один из корпусов заминирован, т. к. никто не знает, какой именно, эвакуируют все. Здание обыскивают с собаками, студентов отпустили домой, - рассказывают студенты в Телеграм-канале «Отчислено».

По информации канала, один из преподавателей не отпустил студентов со своей пары, он закрылся в аудитории и некоторое время не отвечал на звонки.

На данный момент всех студентов отпустили.

- МВД обращается к гражданам не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов. В случае обнаружения бесхозных предметов просьба сообщать по телефону милиции 102, - предупреждает МВД.

В правоохранительные органы Витебщины поступило сообщение об опасности.

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