2019-12-02T14:44:19+03:00
Общество
КП Беларусь

2 декабря Белорусская железная дорога запустила в тестовом режиме продажу билетов на поезда и электрички через приложение «БЧ. Мой поезд»

Дополнительным стимулом для пользования новым ресурсом станет отмена с 1 декабря 2019 года комиссионного сбора при оформлении электронных билетов
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусская железная дорога запустила в тестовом режиме продажу билетов на поезда и электрички через приложение «БЧ. Мой поезд».Белорусская железная дорога запустила в тестовом режиме продажу билетов на поезда и электрички через приложение «БЧ. Мой поезд».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пользоваться новым приложением довольно просто: создаете учетную запись пользователя, вводите паспортные данные на кириллице, выбираете билет на нужный поезд и получаете электронный билет со штрихкодом. Очень удобно: информация о ранее купленных документах сохраняется в архиве приложения. Получается, если вы ездите часто по одинаковому маршруту, вводить свои данные каждый раз при покупке билетов не обязательно. Одна из удобных примочек приложения - возможность покупать через него еще и пересадочные билеты. Раньше такая услуга была недоступна. Еще одна новинка: покупать билеты можно и на ненумерованные места.

Также в приложении есть онлайн-табло с расписанием поездов. Правда, пока только на двух станциях: Минск-Пассажирский и Брест-Центральный.

Меню программы доступно на трех языках: русском, белорусском и английском. Язык автоматически настраивается такой же, какой установлен в настройках вашего телефона. Примечательно, что покупать билеты можно и через приложение, и через официальный сайт Белорусской железной дороги. Стимулом для пользования новым приложением станет отмена с 1 декабря 2019 года комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. Это значит, что электронный билет с электронной регистрацией будет стоить дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

На сайте Белорусской железной дороги указано также, что в случае, если вы оформили билет без электронной регистрации, отказа от билета либо же обращении в билетную кассу для оформления билета на бланке с определенной степенью защиты, с пассажира будет взиматься тариф, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

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