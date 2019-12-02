2019-12-02T15:28:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Решил поздравить сам себя с днем рождения и украл муляж телефона

Похитив ненастоящий гаджет, мужчина несколько дней прятался на съемной квартире, чтобы его не поймали
Наталья ПАРТОЛИНА
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Телефон украл, а позвонить не получилось - это оказался муляж.Телефон украл, а позвонить не получилось - это оказался муляж.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Витебска. Он решил подарить себе на день рождения хороший подарок. Выбрал телефон на витрине в одном из салонов связи. Гаджет показался ему подходящим. Мужчина схватил телефон с витрины и сбежал.

Через несколько дней милиция нашла грабителя, несмотря на то, что он попытался залечь на дно на съемной квартире. Момент ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения.

Оказалось, что витеблянин украл не дорогостоящий гаджет, а… муляж телефона стоимостью 8 рублей. Тем не менее ответить за грабеж ему придется. Раньше мужчина был неоднократно судим, рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

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