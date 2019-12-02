Взятки - до $868 тысяч. КГБ завершил предварительное расследование дела экс-охранника президента Андрея Втюрина

Обвинения предъявлены уже 16 человекам из банков, госорганов и коммерческих структур

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе КГБ сообщили: следственное управление завершило предварительное расследование уголовного дела, одним из обвиняемых по которому проходит бывший заместитель Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин. Тот самый, который почти 20 лет отработал в Службе безопасности президента Беларуси

Напомним, о задержании Втюрина стало известно в конце апреля этого года. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси ("Получение взятки"). Дело возбуждено по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в нашу страну программного обеспечения, компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования. Втюрина задержали с поличным при получении взятки размером 148,6 тысячи долларов от представителя российской коммерческой структуры. Взамен Втюрин обещал содействие в продвижении интересов структуры в нашей стране.

В КГБ сообщили, что обвинение по данному делу уже предъявлено 16 человекам - восьми должностным лицам банковских учреждений и госорганов, а также восьми представителям коммерческих структур. Всех обвиняют в даче и получении взяток.

- Сумма, которую изъяли у всех взяточников, - 1 миллион 650 тысяч долларов, 62 тысячи евро и более 1 кг золота, - рассказали в КГБ.

Напомним, что по этому делу был задержан тогда еще гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Обвиняемый также признал вину в полном объеме. И к нему, так же как и к Втюрину, была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе КГБ сообщают: после ознакомления обвиняемых с материалами дела дальше оно будет передано в Генпрокуратуру Беларуси для направления в суд. Расследование дела продолжается. Назначен ряд проверок.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Втюрин родился в 1971-м в Пензе. В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, в 2002-м - Академию МВД Беларуси.

С 1992 по 1995 год занимал должности в системе МВД Беларуси. Был командиром взвода батальона специального назначения в/ч 3214, получил право ношения крапового берета. В то же время попал в структуру Службы безопасности президента, а в 2007 году ее возглавил. Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.

В 2010 году Втюрин руководил операцией по доставке в Беларусь беглого Курманбека Бакиева.

Также Втюрин был в числе 160 белорусских чиновников, которым в феврале 2011 года Евросоюз запретил въезд в ЕС.

В 2014-м Втюрина уволили с должности начальника Службы безопасности президента.

В апреле 2019-го его задержал КГБ.

В апреле 2019 года появилась информация, что Втюрина задержали по подозрению в коррупции. 24 апреля указом президента его освободили от должности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».