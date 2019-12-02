За выходные на Гомельщине два человека погибли на железной дороге. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Первая трагедия произошла в Светлогорском районе 30 ноября примерно в 18.15 на станции Останковичи. Дизель-поезд Калинковичи - Жлобин сбил жительницу райцентра. По предварительной версии, женщина переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу прямо перед приближающимся составом. От полученных травм пострадавшая скончалась по дороге в больницу, пишут в Twitter-аккаунте МВД Беларуси.

Вторая трагедия случилась 1 декабря в 22.05. Поезд со станции Гомель отправлялся в локомотивное депо и смертельно травмировал мужчину 1968 года рождения, который лежал на путях. Мужчина скончался на месте.

Обстоятельства обоих смертельных происшествий выясняются.

В МВД отметили, что с начала года на белорусской железной дороге произошло 98 несчастных случаев. 67 человек погибли. Еще 31 получил травмы различной степени тяжести.