Следователи разбираются в обстоятельствах смерти младенца в Бресте

По словам соседей, в квартире, где жила мать с ребенком, случались пьяные скандалы

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Скорую помощь и милицию в одну из многоэтажек Бреста вызвали утром 2 декабря. Медики констатировали смерть новорожденного мальчика. Об этом «Комсомолке» рассказали соседи девушки, которая потеряла сына.

- Следственно-оперативной группой установлено, что около полуночи женщина уложила новорожденного ребенка спать. Около 8 утра она хотела покормить сына, однако обнаружила его в кроватке без признаков жизни, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Брестского межрайотдела СК, проводится проверка.

- О том, что соседка беременна, узнал только месяца три назад. Увидел ее тогда в подъезде с парнем лет 20. В их квартире постоянно происходят какие-то скандалы, бывали драки на площадке, поножовщина. Ребенка впервые услышал в пятницу 29 ноября ближе к ночи - он плакал, не успокаивался. Вчера ближе к часу ночи тоже какая-то ругань была, но ребенка слышно не было, - рассказывает Роман, сосед молодой матери.

Причину смерти младенца поможет установить судебно-медицинская экспертиза.