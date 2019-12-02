Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»

Двое из Бангладеш нарушили правила въезда в Беларусь. Утверждают, что туристы. Фото: УВД.

В Минск ехали два бангладешца без документов

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Ранним утром в вагоне поезда Москва - Минск оршанская милиция обнаружила двоих мужчин из Бангладеш, которые ехали в Беларусь без необходимых документов. Правоохранителям они объяснили, что едут в Минск как туристы.

- Задержанные были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства) с наложением депортации, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома. - Одному из нелегалов 40 лет, второму 46.

С начала года в Орше задержали уже девять групп нелегальных мигрантов. Нарушили правила въезда в Беларусь граждане Пакистана, Ирака, Бангладеш, Афганистана, Алжира и Доминиканской Республики.