Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»
Ранним утром в вагоне поезда Москва - Минск оршанская милиция обнаружила двоих мужчин из Бангладеш, которые ехали в Беларусь без необходимых документов. Правоохранителям они объяснили, что едут в Минск как туристы.
- Задержанные были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства) с наложением депортации, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома. - Одному из нелегалов 40 лет, второму 46.
С начала года в Орше задержали уже девять групп нелегальных мигрантов. Нарушили правила въезда в Беларусь граждане Пакистана, Ирака, Бангладеш, Афганистана, Алжира и Доминиканской Республики.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»