2019-12-02T17:00:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Нелегалы - милиционерам: «Туристы мы, туристы!»

В Минск ехали два бангладешца без документов
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Двое из Бангладеш нарушили правила въезда в Беларусь. Утверждают, что туристы. Фото: УВД.Двое из Бангладеш нарушили правила въезда в Беларусь. Утверждают, что туристы. Фото: УВД.
Изменить размер текста:

Ранним утром в вагоне поезда Москва - Минск оршанская милиция обнаружила двоих мужчин из Бангладеш, которые ехали в Беларусь без необходимых документов. Правоохранителям они объяснили, что едут в Минск как туристы.

- Задержанные были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства) с наложением депортации, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома. - Одному из нелегалов 40 лет, второму 46.

С начала года в Орше задержали уже девять групп нелегальных мигрантов. Нарушили правила въезда в Беларусь граждане Пакистана, Ирака, Бангладеш, Афганистана, Алжира и Доминиканской Республики.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Через брестскую границу незаконно пытались провезти свыше 500 тысяч рублей
Погода на 5 декабря: желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана
Белорус попытался похитить куртку, а когда его поймали, проглотил монеты и сам себе вызвал «скорую»
Во время застолья женщина вонзила нож мужчине в живот
Лукашенко – о проблемах в образовании: «детей воспитывает либо улица, либо интернет»
Лукашенко: нужно развивать Минскую область, а не только «золотые земли» между кольцевыми
Еще 7 белорусских банков подключились к сервису Apple Pay
Суд вынес приговор мужчине, который облил жену керосином и собирался поджечь
Автобус с белорусами столкнулся с грузовиком в Подмосковье
Буйный пациент из-за ревности отлупил врача и разгромил рентген-кабинет
6 лет колонии усиленного режима: суд вынес приговор за потасовку с соседом
Минское «Динамо» в день 50-летнего юбилея тренера проиграло «Сочи»
СК: в Пинске расследуют убийство 44-летней женщины, ее убийце грозит смертная казнь
МАРТ о росте тарифов на ЖКУ в 2020 году: «Не больше чем на $5»
Дизайнер Владимир Цеслер представил символ нового, 2020 года: не поверите, но вы сможете его скопировать сами в два счета!
В Гомельском районе в сгоревшем доме обнаружены тела пожилой матери и ее сына
Лукашенко о Dana Holdings: «Для сербов - пожалуйста!»
Надышался растворителем и убил пожилую мать за $500: трагедия в Калинковичах
Белорусские школьники умнее сверстников из Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины и Казахстана и всего на 5 баллов отстали от россиян
Кому достались крупные денежные призы?
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы