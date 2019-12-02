2019-12-02T17:03:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ

Голосование болельщиков за игроков, которые примут участие в Матче звезд, завершено
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ.Белорусские хоккеисты примут участие в Матче звезд КХЛ.
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Среди тех, кому любители хоккея отдали голоса, есть и белорусские спортсмены, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

В дивизионе Тарасова симпатии завоевал Вячеслав Грецкий - форвард минского «Динамо». В голосовании защитников дивизиона Харламова выиграл Кристиан Хенкель - игрок обороны сборной Беларуси, который защищает цвета «Ак Барса».

Еще одним героем дивизиона Тарасова, по мнению проголосовавших, стал защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич.

Вратарем команды дивизиона Тарасова станет Юнас Энрот - голкипер минского «Динамо». Он набрал 3051 голос и опередил вратаря ЦСКА Илью Сорокина.

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