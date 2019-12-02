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Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генсекретаря организации Мирчей Джоанэ.

На встрече Александр Михневич и Мирча Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие Беларуси с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО, - отметили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что официальный Минск не видит в действиях НАТО прямую военную угрозу, но учитывает их в планировании своей военно-политической стратегии и военной политики.

В апреле-мае 2020 года НАТО планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). Это будут масштабные учения с участием почти 40 тыс. американских военнослужащих и других стран. Учения пройдут на территории 10стран, в том числеПольши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии. Их основная часть будет проходить в Польше и Германии. Участие в этих учениях примут представители 18 стран.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил разработать планы ответного реагирования на размещение военных контингентов США и НАТО.